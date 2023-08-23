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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА БЕЛАРУСЬ ВОЙДЕТ В ТОП-3 ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ РОССИИ
13:11 24.08.2023
Беларусь войдет в топ-3 торговых партнеров России по итогам текущего года. Об этом заявил торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Можно с большей долей уверенности сказать, что в 2023 году Беларусь войдет в топ-3 торговых партнеров России. Мы для этого все делаем", - сказал он.
По его словам, по итогам 2022 года "доля Российской Федерации в общем товарообороте Республики Беларусь выросла с 50% до 60%. Беларусь, несмотря на скромные географические размеры и численность населения по отношению к России, также входит в топ-5 основных торговых партнеров для российской стороны".
Юрий Золотарев сообщил, что в прошлом году Беларусь "заняла вторую строчку среди экспортеров для российской стороны. Впервые по итогам 2022 года мы наблюдаем отрицательное сальдо для России в торговле с Беларусью. Сейчас в достаточной степени цифры сбалансированы как по экспорту, так и по импорту".
"В первом полугодии 2023 года объемы российских поставок меди, путевого оборудования для ремонта и техобслуживания железнодорожных путей, сложных эфиров, ткацких станков возросли в десятки, а то и в сотни раз. Белорусские партнеры также нарастили поставки в сотни раз. Это олово необработанное, кислота соляная, магнезит, турбины на водяном пару, микроскопы и так далее", - добавил Золотарев.
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