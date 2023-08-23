Перспективные бизнес-проекты и актуальные вопросы сотрудничества в ходе встречи в Минске обсудили глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен и президент Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD Беларусь Микайил Чалышкан.

Как сообщает сайт СЭЗ, турецкая сторона заинтересована запустить в Беларуси производство в сфере химической промышленности, а также готова рассмотреть другие направления ведения бизнеса.

В свою очередь Анатолий Бубен представил возможности работы в свободной экономической зоне и отметил максимально комфортные условия для ведения бизнеса в столичном регионе.

Напомним, в рамках международной выставки MÜSIAD EXPO на белорусско-турецком инвестиционном форуме, который прошел в Стамбуле 5 ноября прошлого года, администрация СЭЗ «Минск» и Ассоциация MUSIAD подписали меморандум, который направлен на расширение и развитие двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.

Ассоциация MUSIAD насчитывает 165 представительств. В организацию входят более 60 тыс. турецких компаний, которые стремятся к освоению новых рынков и сотрудничеству в области торговли, промышленности, финансов и инвестиций.