МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЦЕНТР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ СОЗДАДУТ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

10:05 24.08.2023 Министерство здравоохранения Беларуси и Управление традиционной китайской медицины провинции Ганьсу подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере традиционной китайской медицины. Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», документом предусмотрено в том числе создание Центра по распространению китайской традиционной и инновационной медицины в парке.