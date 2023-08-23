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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЦЕНТР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ СОЗДАДУТ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
10:05 24.08.2023
Министерство здравоохранения Беларуси и Управление традиционной китайской медицины провинции Ганьсу подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере традиционной китайской медицины.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», документом предусмотрено в том числе создание Центра по распространению китайской традиционной и инновационной медицины в парке.
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