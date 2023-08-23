Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко направилась с рабочим визитом в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Правительственный борт вылетает в Армению, где уже сегодня будут обсуждать приоритеты дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Местом встречи глав правительств "пятерки" станет армянский город Цахкадзор», - говорится в сообщении.

Рабочий визит Романа Головченко, возглавляющего делегацию, продлится два дня - 24 и 25 августа.

Руководитель белорусского правительства примет участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета и рабочей встрече глав правительств государств - участников Евразийского межправсовета.