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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АРМЕНИЮ
09:04 24.08.2023
Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко направилась с рабочим визитом в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
«Правительственный борт вылетает в Армению, где уже сегодня будут обсуждать приоритеты дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Местом встречи глав правительств "пятерки" станет армянский город Цахкадзор», - говорится в сообщении.
Рабочий визит Романа Головченко, возглавляющего делегацию, продлится два дня - 24 и 25 августа.
Руководитель белорусского правительства примет участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета и рабочей встрече глав правительств государств - участников Евразийского межправсовета.
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