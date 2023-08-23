Команда белорусских ученых 22 августа 2023 года подписала в Новосибирской области соглашение о сотрудничестве в станкостроении. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Технопром-2023» министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

«Наша задача в рамках этого соглашения — свести белорусских станкостроителей с институтами СО РАН, которые ведут профильные разработки, а также привлечь инновационный бизнес, инжиниринговые команды, работающие в сфере станкостроения, к решению общих задач», - сказал он.

Начальник R&D центра ОАО «Институт Белоргстанкинпром» Министерства промышленности Беларуси Анатолий Изория рассказал о том, что республика готова поставлять станки и технологии на предприятия Новосибирской области, а также участвовать в разработке проектов, НИОКР.

В свою очередь новосибирцы ставят на компетенции по высокопрочным материалам, оптике, лазерам и позиционированию.