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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ В СТАНКОСТРОЕНИИ
15:51 23.08.2023
Команда белорусских ученых 22 августа 2023 года подписала в Новосибирской области соглашение о сотрудничестве в станкостроении. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Технопром-2023» министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.
«Наша задача в рамках этого соглашения — свести белорусских станкостроителей с институтами СО РАН, которые ведут профильные разработки, а также привлечь инновационный бизнес, инжиниринговые команды, работающие в сфере станкостроения, к решению общих задач», - сказал он.
Начальник R&D центра ОАО «Институт Белоргстанкинпром» Министерства промышленности Беларуси Анатолий Изория рассказал о том, что республика готова поставлять станки и технологии на предприятия Новосибирской области, а также участвовать в разработке проектов, НИОКР.
В свою очередь новосибирцы ставят на компетенции по высокопрочным материалам, оптике, лазерам и позиционированию.
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