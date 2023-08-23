МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НЦМ БЕЛАРУСИ И РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПОРТА БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

11:20 23.08.2023 Национальный центр маркетинга Беларуси и Рязанский центр экспорта в ходе состоявшейся 22 августа онлайн-встречи определили дальнейшие конкретные шаги по оказанию содействия представителям деловых кругов в установлении эффективных форм сотрудничества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, руководство обеих структур поддержки экспорта отметили плодотворность двустороннего взаимодействия, развивающегося на протяжении уже нескольких последних лет. Встреча прошла при участии концерна "Белгоспищепром" и Минэкономразвития Рязанской области.