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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЦМ БЕЛАРУСИ И РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПОРТА БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:20 23.08.2023
Национальный центр маркетинга Беларуси и Рязанский центр экспорта в ходе состоявшейся 22 августа онлайн-встречи определили дальнейшие конкретные шаги по оказанию содействия представителям деловых кругов в установлении эффективных форм сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, руководство обеих структур поддержки экспорта отметили плодотворность двустороннего взаимодействия, развивающегося на протяжении уже нескольких последних лет.
Встреча прошла при участии концерна "Белгоспищепром" и Минэкономразвития Рязанской области.
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