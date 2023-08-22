Постановлением Совмина № 545 от 18 августа 2023 года утвержден протокол с Ираном о безразрешительных международных автоперевозках.

«Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительства Исламской Республики Иран по международному автомобильному сообщения от 4 февраля 1998 г., подписанные в Тегеране 13 марта 2023 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

МИД поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.