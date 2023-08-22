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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ В СТРАНЫ ШОС В ЭТОМ ГОДУ ВОЗРОСЛО НА 20% - ГТК
10:23 22.08.2023
Количество транзитных перевозок через Беларусь в страны ШОС в этом году возросло на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, в обратном направлении – на 15%. Об этом заявил заместитель председателя ГТК Эдуард Данилович в ходе международного круглого стола по логистике Китай-ШОС на тему «Укрепление сотрудничества между странами ШОС, строительство нового Азиатско-европейского мультимодального коридора», который состоялся в Ляньюньгане.
«Таможенные органы Беларуси продолжают свою последовательную работу по улучшению условий пересечения границы и упрощению процедур таможенного администрирования. Реконструируются пункты пропуска, совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура, строятся зоны ожидания, совершенствуется электронное декларирование товаров, их автоматический выпуск. Одним из направлений повышения уровня таможенного контроля является эффективное использование при перевозках навигационных пломб», - обозначил Эдуард Данилович.
Он выразил заинтересованность в применении навигационных устройств в рамках осуществления перевозок между Беларусью и Китайской Народной Республикой и уверенность в дальнейшем столь конструктивном и плодотворном сотрудничестве с китайскими коллегами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, организаторами круглого стола выступили Народное правительство города Ляньюньган и Секретариат ШОС. Круглый стол организован в целях расширения промышленного и логистического сотрудничества со странами ШОС, содействия строительству трансграничных логистических коридоров.
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