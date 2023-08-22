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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАМБОДЖА ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
09:08 22.08.2023
Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой встретился с назначенным послом Королевства Камбоджа в Республике Беларусь (с резиденцией в Москве) Пичкхун Паней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, обсуждены вопросы развития белорусско-камбоджийского политического диалога и расширения связей в торгово-экономической, сельскохозяйственной, гуманитарной, культурной и иных областях.
Дмитрий Крутой подчеркнул, что Беларусь рассматривает Камбоджу как друга и перспективного партнера в регионе Юго-Восточной Азии и готова к активной работе по продвижению сотрудничества.
Он обозначил заинтересованность белоруской стороны поставлять в Камбоджу калийные удобрения, сельскохозяйственную и грузовую технику, мясомолочные продукты, изделия нефтехимической отрасли – продукцию, хорошо зарекомендовавшую себя во многих странах мира.
Дмитрий Крутой предложил начать работу по подготовке очередного заседания белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.
Посол Камбоджи поддержал предложения белорусской стороны по направлениям совместных действий.
Дмитрий Крутой и Пичкхун Паня договорились способствовать скорейшему проведению очередных политических консультаций между министерствами иностранных дел, которые должны придать динамику всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня и взаимодействию в международных организациях. Выразили общий настрой на продолжение контактов в Москве и интенсивную работу в целях расширения договорно-правовой базы, осуществления визитов профильных ведомств и деловых кругов, развития контактов между нашими странами на различных уровнях.
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