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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРИКЛАДНОЙ ДЕМОГРАФИИ СТРАН СНГ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ


11:53 23.06.2023

Международная летняя школа по прикладной демографии стран СНГ пройдет в Минске с 26 июня по 1 июля на базе факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета.

Проект реализуется Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и Министерством труда и социальной̆ защиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда, летняя школа нацелена на обмен знаниями и передачу навыков в прикладных областях развития современного общества. Участники будут знакомиться с передовыми подходами и методиками в таких областях, как социальная сфера, региональное регулирование демографических процессов, прогнозирование демографического и социально-экономического развития, демографическое развитие и социально-экономические последствия, а также ГИС-технологии в демографии.

В работе школы примут участие студенты из различных университетов стран СНГ: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Они получат возможность работать под руководством признанных экспертов в этой области, участвовать в интенсивных диалоговых и дискуссионных сессиях, практических занятиях и групповых исследовательских проектах.

Также в рамках Летней школы впервые пройдут Дни демографической культуры и традиций стран СНГ. Каждый из участников подготовит презентацию, которая познакомит с богатым культурным наследием и обычаями своей страны, которые играют значительную роль в формировании демографической ситуации в регионе.
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