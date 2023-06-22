МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ОСВОБОДИЛ ИГОРЯ КИЗИМА ОТ ДОЛЖНОСТИ ПОСЛА В БЕЛАРУСИ

09:07 23.06.2023 Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Беларуси, подписав соответствующий указ. "Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в подписанном 22 июня 2023 года указе. Игорь Кизим был назначен послом в Беларусь в феврале 2017 года. В апреле 2023 года он был отозван для консультаций. Нового посла Зеленский не назначил.