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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ОСВОБОДИЛ ИГОРЯ КИЗИМА ОТ ДОЛЖНОСТИ ПОСЛА В БЕЛАРУСИ
09:07 23.06.2023
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Беларуси, подписав соответствующий указ.
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в подписанном 22 июня 2023 года указе.
Игорь Кизим был назначен послом в Беларусь в феврале 2017 года. В апреле 2023 года он был отозван для консультаций.
Нового посла Зеленский не назначил.
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