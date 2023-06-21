Министерство промышленности Беларуси придает большое значение взаимодействию с Никарагуа и рассматривают страну как одну из потенциальных для продвижения техники в латиноамериканском регионе. Об этом заявил 21 июня 2023 года заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик во время встречи с заместителем министра транспорта Никарагуа Амару Рамирезом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в мае текущего года главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали генеральное межправительственное соглашение о предоставлении экспортных кредитов. В этой связи Дмитрий Харитончик высказал уверенность, что реализация документа даст дополнительные возможности для сотрудничества стран, в том числе по поставкам техники.

Заместитель министра промышленности отметил значительный потенциал для укрепления двусторонних контактов и обозначил готовность предложить никарагуанской стороне весь ассортимент техники белорусских предприятий.

Со своей стороны Амару Рамирез главной целью визита назвал развитие сотрудничества в рамках генерального межправительственного соглашения и высказал заинтересованность в организации поставок белорусских автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники.

«Мы уже посетили ряд белорусских предприятий. Необходимо в ближайшее время выйти на конкретные коммерческие предложения, определить объемы и сроки поставок», – сказал заместитель министра транспорта Никарагуа.

Во время встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества.