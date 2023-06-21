22 июня 2023 г. состоится заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Беларусью. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Национальном центре маркетинга.

В центре также проинформировали, что 20-21 июня в рамках визита в Дубай и Абу-Даби директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич провел переговоры с рядом партнерских организаций.

По итогам встреч с Агентством по продвижению инвестиций в Шардже (Sharjah FDI Office) и компанией Eurasia Gulf подписаны меморандумы о взаимопонимании, закрепляющие договоренности по развитию белорусско-арабского торгово-экономического сотрудничества.

С руководством компании по организации выставок MIE Events Group достигнута договоренность о присвоении Национальному центру маркетинга статуса официального представителя MIE Events Group на территории Беларуси.

Данный аспект отражен в подписанном партнерском соглашении и определяет право участия белорусских компаний в выставках MIE Events Group на Ближнем Востоке и в Африке на особых условиях.

В сентябре 2023 г. Национальный центр маркетинга организует экспозицию Республики Беларусь на Международной выставке партнера CTW Global – UAE Edition (Дубай, ОАЭ).