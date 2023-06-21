Самарская область заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью по всем актуальным товарным направлениям. Об этом заявила заместитель председателя правительства региона Наталья Катина в ходе встречи с руководством Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), состоявшейся в рамках официального визита делегации Самарской области в Минск.

По ее мнению, значительные резервы роста имеются в сегменте АПК, поэтому правительство Самарской области готово оказать содействие в привлечении на белорусскую биржевую площадку ведущих сельхозпроизводителей региона. Таким образом, будут решаться сразу три важные задачи: увеличение биржевого товарооборота, диверсификация номенклатуры товаров, вовлеченных в биржевую торговлю, и расширение круга участников торгов из Самарской области.

«Я нисколько не сомневаюсь, что возможности, которые предоставляет ваша торговая площадка, будут очень интересны предприятиям агропромышленного комплекса Самарской области. Причем речь идет не только об экспорте сельхозпродукции, скажем, растительных масел, зерна, муки, шрота масличных культур, но и о закупках. В частности, ввиду высокого уровня развития растениеводства и животноводства стабильным спросом в нашем регионе пользуются средства защиты растений и ветеринарные препараты. Поэтому мы готовы подключиться к работе по информированию самарских компаний о преимуществах биржи как альтернативного инструмента ведения бизнеса в Беларуси», – отметила заместитель председателя правительства Самарской области.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поддержал инициативу российской стороны и предложил при необходимости обеспечить информационную и техническую поддержку.

«Если нужно, наши специалисты могут провести онлайн-обучение для заинтересованных компаний или же выехать в Самарскую область и организовать очный семинар. Что касается информации об актуальных ценах и ассортименте товаров, представленных на биржевых торгах, то эти сведения можно найти на сайте биржи. Например, котировки, рассчитанные по итогам торгов, и реестры заявок на покупку и продажу публикуются ежедневно и доступны даже для неаккредитованных компаний», – рассказал руководитель белорусской биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в настоящее время на бирже аккредитованы 66 самарских компаний, а в 2022 г. Самарская область вошла в ТОП-10 российских регионов по сумме заключенных биржевых сделок. В текущем году положительная тенденция сохраняется. Этому в том числе способствует соглашение о сотрудничестве между БУТБ и Торгово-промышленной палатой Самарской области, которая в марте 2023 г. получила статус биржевого брокера-нерезидента. Основу биржевого товарооборота Беларуси и Самарской области составляет импорт металлопродукции для нужд белорусского промышленного и строительного секторов. Наибольшим спросом пользуются нержавеющие трубы, оцинкованная проволока, подшипники и медные аноды.