Администрация СЭЗ «Минск» и технопарк «Электрополис» (Великие Луки) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в ходе белорусской бизнес-миссии в Псковскую область, которая проходит 20-21 июня.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках конференции, организованной Российским экспортным центром (центр «Мой бизнес») компаниям региона представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Минск» и направления для развития сотрудничества между белорусскими и российскими предприятиями.

В состав белорусской делегации во главе с руководством СЭЗ "Минск" вошли представители промышленных предприятий столичного региона, в том числе резидентов свободной экономической зоны "Минск" и Белорусской универсальной товарной биржи.

Кроме того, во время пребывания бизнес-делегации в Псковской области участники миссии посетят ряд предприятий и организаций российского региона, в том числе центр «Мой бизнес», бизнес-инкубатор «Новация», производственные площади компании «М-Конструктор», ПАО «Псковский завод механических приводов» и др.

В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами Псковской области стороны обсудят возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества.