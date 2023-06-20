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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И РОССИЙСКИЙ ТЕХНОПАРК «ЭЛЕКТРОПОЛИС» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:03 21.06.2023
Администрация СЭЗ «Минск» и технопарк «Электрополис» (Великие Луки) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в ходе белорусской бизнес-миссии в Псковскую область, которая проходит 20-21 июня.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках конференции, организованной Российским экспортным центром (центр «Мой бизнес») компаниям региона представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Минск» и направления для развития сотрудничества между белорусскими и российскими предприятиями.
В состав белорусской делегации во главе с руководством СЭЗ "Минск" вошли представители промышленных предприятий столичного региона, в том числе резидентов свободной экономической зоны "Минск" и Белорусской универсальной товарной биржи.
Кроме того, во время пребывания бизнес-делегации в Псковской области участники миссии посетят ряд предприятий и организаций российского региона, в том числе центр «Мой бизнес», бизнес-инкубатор «Новация», производственные площади компании «М-Конструктор», ПАО «Псковский завод механических приводов» и др.
В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами Псковской области стороны обсудят возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества.
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