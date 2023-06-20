|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
САМАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ КОНЦЕРНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
15:38 20.06.2023
Самарская делегация в настоящее время находится с визитом в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в РФ.
Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи и переговоры с руководителями крупнейших концернов и предприятий Беларуси – «Белнефтехим», «Белкоммунмаш», ОАО «Минский автомобильный завод», а также Белорусской Торгово-промышленной палаты, Белорусской универсальной товарной биржи.
На повестке – дальнейшее расширение налаженных связей, в частности, обсуждение достигнутых договоренностей о поставках пассажирского транспорта, открытии сервисного центра белорусской спецтехники и сборочного производства на территории Самарской области, вопросы сотрудничества в сфере науки, образования, культуры и молодежной политики, а также туризм, импульсом к развитию которого послужит возобновление прямого авиарейса между Самарой и Минском.
В состав самарской делегации вошли заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Наталья Катина, руководитель департамента внешних связей Вера Щербачева, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, президент ТПП региона Валерий Фомичев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
Курсы в банках
на 20.06.2023
Конвертация в банках
на 20.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте