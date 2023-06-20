Самарская делегация в настоящее время находится с визитом в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в РФ.

Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи и переговоры с руководителями крупнейших концернов и предприятий Беларуси – «Белнефтехим», «Белкоммунмаш», ОАО «Минский автомобильный завод», а также Белорусской Торгово-промышленной палаты, Белорусской универсальной товарной биржи.

На повестке – дальнейшее расширение налаженных связей, в частности, обсуждение достигнутых договоренностей о поставках пассажирского транспорта, открытии сервисного центра белорусской спецтехники и сборочного производства на территории Самарской области, вопросы сотрудничества в сфере науки, образования, культуры и молодежной политики, а также туризм, импульсом к развитию которого послужит возобновление прямого авиарейса между Самарой и Минском.

В состав самарской делегации вошли заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Наталья Катина, руководитель департамента внешних связей Вера Щербачева, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, президент ТПП региона Валерий Фомичев.