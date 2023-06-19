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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЮТ НАРАСТИТЬ ПРОМКООПЕРАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ


10:17 20.06.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 19 июня 2023 г. обсудили комплекс вопросов белорусско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, особый акцент сделан на совместных шагах по дальнейшему развитию двусторонней торговли, наращиванию промышленной кооперации и интеграционных связей.

Министры отметили, что достигнутый уровень стратегического партнерства и высокая интенсивность межгосударственного сотрудничества Беларуси и Казахстана позволяют предпринимать шаги по качественному укреплению торгово-экономических связей и выходу на новые совместные кооперационные проекты.

Подчеркнута готовность и заинтересованность сторон в изучении и применении опыта и возможностей Беларуси в модернизации промышленного, сельскохозяйственного и иных комплексов Казахстана.

Министры особо отметили важность укрепления взаимодействия в области сельского хозяйства, в том числе в части наращивания поставок белорусской сельскохозяйственной техники и локализации ее производства в Казахстане.

Сверен график предстоящих межгосударственных контактов.

В ходе переговоров была зафиксирована обоюдная заинтересованность в развитии партнерства в рамках международных организаций (ООН, ОБСЕ, СВМДА) и интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС).

Беларусь и Казахстан рассматривают данные структуры как площадки для сближения, а не конфронтации, создания благоприятных условий для экономического роста стран и улучшения благосостояния граждан, а также укрепления сферы коллективной безопасности.

Стороны констатировали схожесть взглядов и оценок текущей ситуации в мировом и региональном измерениях. Отмечено, что система международных отношений нуждается в восстановлении верховенства права, в новой системе безопасности, где будут учитываться интересы каждого, в отказе от вмешательства во внутренние дела государств и незаконного санкционного давления как инструмента навязывания чуждой политической воли.
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