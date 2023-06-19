МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТОРГОВЫЕ ПАЛАТЫ БЕЛАРУСИ И РЕСПУБЛИКИ САХА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:08 20.06.2023 Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках мероприятий XXVI Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, соглашение определяет долговременное взаимодействие по развитию торгово-экономических отношений между Беларусью и Республикой Саха Российской Федерации.