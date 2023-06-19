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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕСЯТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТОИТСЯ 26-28 ИЮНЯ В УФЕ


13:37 19.06.2023

С 26 по 28 июня 2023 года в Уфе состоится юбилейный X Форум регионов Беларуси и России.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Беларуси, главными задачами форума являются углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей Беларуси и России, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

На площадках форума будут подписаны межправительственные и межрегиональные соглашения и иные документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества, состоятся молодежные, спортивные и иные мероприятия, а также торговая ярмарка и выставка, посвященная научным, промышленным и другим достижениям регионов Беларуси и России, Республики Башкортостан.

Ежегодное событие проводится с 2014 года под патронатом Совета Республики Национального собрания РБ и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
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