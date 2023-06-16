МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СВЫШЕ 588 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

11:47 19.06.2023 Свыше 588 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 588 564 иностранца: 381 234 гражданина Литвы, 39 249 неграждан и 128 135 граждан Латвии, а также 39 946 граждан Польши», - говорится в сообщении. В целом с 1 января «безвизом» воспользовались 203 578 жителей соседних стран ЕС: 132 971 гражданин Литвы, 40 001 гражданин и 12 370 неграждан Латвии, а также 18 236 граждан Польши.