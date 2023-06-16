Готовность сотрудничать с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей по созданию в рамках Союзного государства Беларуси и России системы национальных ценовых индикаторов подтвердил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге 14-17 июня 2023 г.

«Очевидно, что сегодня пришло время для создания национальных ценовых индикаторов в рамках Союзного государства, и мы готовы активно участвовать в этом процессе, делиться свои опытом и наработками в тесном взаимодействии с нашим главным партнером в Российской Федерации — Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей», - заявил руководитель БУТБ.

Рассказывая об особенностях функционирования биржевого товарного рынка Республики Беларусь, Александр Осмоловский подчеркнул, что торгуемые на БУТБ ресурсы никогда не рассматривались в качестве инвестиционных активов, а приобретались непосредственно для нужд производства и потребления. Поэтому целью выстраиваемой в Беларуси системы ценовых индикаторов является не удовлетворение интересов финансовых инвесторов, а сглаживание волатильности на биржевом рынке и определение ценовых ориентиров для участников внебиржевого рынка.

Товарные биржи Беларуси и России будут сотрудничать по созданию национальных ценовых индикаторов

«Можно привести немало примеров позитивного макроэкономического воздействия биржевого механизма. В частности, за счет высокой концентрации спроса и предложения средств защиты растений на биржевых торгах сокращаются затраты на производство зерна, а экономия на закупках кормовых добавок через биржу способствует снижению стоимости мяса», — рассказал председатель правления БУТБ.

По информации пресс-службы БУТБ, в настоящее время на бирже рассчитывается более 80 семейств ценовых индикаторов по различным группам товаров. При этом ежедневно публикуются около 2000 ценовых значений по биржевому и внебиржевому рынкам.