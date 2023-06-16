В Минске в 2024 году состоится заседание ректоров университетов Беларуси и Вьетнама. Такая договоренность достигнута на встрече министра образования Андрея Иванца с министром образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ким Шоном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на состоявшейся в рамках Дней белорусского образования во Вьетнаме встрече на рассмотрение вьетнамской стороны передана программа сотрудничества между министерствами двух стран. Она предусматривает расширение нормативно-правовой базы белорусско-вьетнамского сотрудничества в сфере образования, реализацию совместных проектов и программ.

В качестве приоритетных направлений белорусско-вьетнамского сотрудничества в сфере образования выделены: развитие договорно-правовой базы между учреждениями образования Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам; развитие совместных научных, научно-технических и инновационных проектов (в том числе в рамках конкурсов совместных научных проектов «БРФФИ-ВАНТ») по широкому ряду направлений, представляющих взаимный интерес, прежде всего в области химии, физики, информационных и коммуникационных технологий; организация краткосрочных и долгосрочных курсов русского языка для граждан Социалистической Республики Вьетнам, в том числе в дистанционном формате; организация ежегодных летних (июнь-август) и зимних (январь-февраль) школ на базе белорусских учреждений образования; подготовка кадров из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам по специальностям всех уровней образования (на английском и русском языках); продвижение академической мобильности обучающихся и представителей профессорско-преподавательского состава учебных заведений Беларуси и Вьетнама, а также подготовка совместных научных публикаций в ведущих журналах белорусских учреждений образования и организация творческих встреч и открытых лекций представителей учреждений образования в онлайн формате.

Итогом встречи стало подписание соглашения между правительствами Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере образования, целью которого является развитие долговременных, конструктивных связей в сфере образования, а также механизма по организации ежегодного обмена обучающихся на паритетной основе.

В программе пребывания белорусской делегации на сегодня запланированы посещения Специализированной школы иностранных языков Университета языков и международных исследований Вьетнамского национального университета и Вьетнамского национального университета, а также встреча с руководством университетов, входящих во Вьетнамский национальный университет и их профессорско-преподавательским составом.