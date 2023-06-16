|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОЙ 50-Й СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ОСЖД
15:08 16.06.2023
Делегация Беларуси во главе с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым, приняла участие в юбилейной 50-й сессии Совещания министров ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог), которая завершила свою работу 16 июня 2023 года в городе Пусане (Корея).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в рамках сессии подведены итоги работы организации, приняты решения по вопросам формирования согласованной транспортной политики в области международных железнодорожных перевозок, совершенствования и развития нормативной правовой базы в сфере железнодорожного транспорта, а также повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сообщении между Европой и Азией.
На сессии правительство Кореи присоединилось к соглашению о международном пассажирском сообщении (СМПС) и к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).
В ходе пленарного заседания также состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области технического, эксплуатационного и коммерческого развития железнодорожного коридора ОСЖД № 1, соединяющего Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, участником которого является Беларусь.
Очередная 51-я сессия Совещания министров ОСЖД пройдет в июне 2024 года в Венгрии.
Действующими членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом, 28 стран: Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Республики Корея, Кыргызстана, Лаоса, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 16.06.2023
Конвертация в банках
на 16.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте