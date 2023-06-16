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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОЙ 50-Й СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ОСЖД


15:08 16.06.2023

Делегация Беларуси во главе с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым, приняла участие в юбилейной 50-й сессии Совещания министров ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог), которая завершила свою работу 16 июня 2023 года в городе Пусане (Корея).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в рамках сессии подведены итоги работы организации, приняты решения по вопросам формирования согласованной транспортной политики в области международных железнодорожных перевозок, совершенствования и развития нормативной правовой базы в сфере железнодорожного транспорта, а также повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сообщении между Европой и Азией.

На сессии правительство Кореи присоединилось к соглашению о международном пассажирском сообщении (СМПС) и к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

В ходе пленарного заседания также состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области технического, эксплуатационного и коммерческого развития железнодорожного коридора ОСЖД № 1, соединяющего Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, участником которого является Беларусь.

Очередная 51-я сессия Совещания министров ОСЖД пройдет в июне 2024 года в Венгрии.

Действующими членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом, 28 стран: Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Республики Корея, Кыргызстана, Лаоса, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии.
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