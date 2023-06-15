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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
12:53 16.06.2023
Постановлением Совета министров № 388 от 15 июня 2023 г. одобрен проект международной технической помощи «Развитие инновационного потенциала молодежи для ускоренного устойчивого развития Беларуси».
Как сообщает Национальный правовой портал, на Министерство образования возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта.
Постановление вступило в силу 15 июня 2023 г.
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