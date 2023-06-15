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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ЗА 4 МЕСЯЦА 2023 ГОДА ПРЕВЫСИЛ $2,5 МЛРД
11:10 16.06.2023
Товарооборот Беларуси и Китая за 4 месяца 2023 года превысил $2,5 млрд, а в 2022 году товарооборот достиг рекордных $6 млрд. Это отметила 15 июня 2023 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в своем приветственном слове участникам Форума производственно-поставочных цепочек ШОС и Международной инвестиционной и торговой выставки стран ШОС, который проходит в Циндао (КНР).
«В инвестиционной сфере мы предлагаем углубить сотрудничество по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с использованием современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынках третьих стран. Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае», – сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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