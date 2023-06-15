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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПОДПИСАЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
10:28 16.06.2023
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 15 июня подписало ряд соглашений о сотрудничестве в рамках XXVI международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, подписаны соглашение о сотрудничестве с правительствами Башкортостана и Карелии, публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью «Амкодор-Онего».
Основной целью заключения соглашений является повышение эффективности деятельности сторон.
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