МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПОДПИСАЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

10:28 16.06.2023 ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 15 июня подписало ряд соглашений о сотрудничестве в рамках XXVI международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, подписаны соглашение о сотрудничестве с правительствами Башкортостана и Карелии, публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью «Амкодор-Онего». Основной целью заключения соглашений является повышение эффективности деятельности сторон.