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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ С КИТАЕМ И СТРАНАМИ ШОС - МИНЭКОНОМИКИ


09:12 16.06.2023

Беларусь активно развивает торгово-экономические инициативы с Китаем и странами ШОС. Об этом заявила 15 июня 2023 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в своем приветственном слове участникам Форума производственно-поставочных цепочек ШОС и Международной инвестиционной и торговой выставки стран ШОС, который проходит в Циндао (КНР).

По мнению Алеси Абраменко, для Беларуси Шанхайская организация сотрудничества является значимой диалоговой площадкой с ключевыми партнерами.

«У нас стратегический характер отношений с Китаем. Мы активно развиваем интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС, участвуем в инициативе «Пояс и Путь», готовы углублять и расширять равноправные, открытые партнерские отношения, создавать «сообщество единой судьбы человечества».

Убеждена, что участие в ШОС позволит объединить усилия и потенциал каждого государства для достижения целей социально-экономического развития и повышения благосостояния народов. Мы открыты к диалогу по вопросам реализации новых инициатив и проектов», – отметила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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