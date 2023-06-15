Палата представителей Национального собрания приняла проект закона «О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей, Беларусь по дипломатическим каналам получила уведомление украинской стороной о решении Украины прекратить с 20 декабря 2022 года действие соглашения в связи с «коренным изменением обстоятельств».

«Такие действия нарушают процедуру денонсации путем направления инициатором расторжения договора второй стороне соответствующего уведомления по дипломатическим каналам за шесть месяцев до завершения календарного года и делают невозможным ее применении белорусской стороной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать соглашение прекратившим действие на основании статьи 60 Венской конвенции.

Для Республики Беларусь применение соглашения предлагается прекратить с 1 января 2023 г.

Поясняется, что принятие закона гарантирует паритет в налоговых взаимоотношениях и «исключит необоснованные односторонние потери вследствие предоставления льгот украинским резидентам в соответствии с соглашением».