ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ДЕНОНСИРОВАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С УКРАИНОЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


15:33 15.06.2023

Палата представителей Национального собрания приняла проект закона «О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей, Беларусь по дипломатическим каналам получила уведомление украинской стороной о решении Украины прекратить с 20 декабря 2022 года действие соглашения в связи с «коренным изменением обстоятельств».

«Такие действия нарушают процедуру денонсации путем направления инициатором расторжения договора второй стороне соответствующего уведомления по дипломатическим каналам за шесть месяцев до завершения календарного года и делают невозможным ее применении белорусской стороной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать соглашение прекратившим действие на основании статьи 60 Венской конвенции.

Для Республики Беларусь применение соглашения предлагается прекратить с 1 января 2023 г.

Поясняется, что принятие закона гарантирует паритет в налоговых взаимоотношениях и «исключит необоснованные односторонние потери вследствие предоставления льгот украинским резидентам в соответствии с соглашением».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
валюта курс
EUR 3.2369
USD 2.9963
RUB 3.5638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2500 +0.02
USD 2.9853 -0.011
RUB 3.5617 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2420
USD 2.9770 2.9870
RUB 2.7000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0870
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.2000 108.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте