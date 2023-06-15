МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ НОВОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА В ПАКИСТАН

13:24 15.06.2023 Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович принял участие в заседании белорусско-узбекской комиссии по международным автомобильным перевозкам, которое 15 июня начало работу в Ташкенте. Как сообщает Telegram-канал Министерства транспорта Узбекистана, стороны обсудили вопросы, связанные с формированием нового мультимодального транспортного коридора «Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан», дополнительные удобства для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок на автомобильном транспорте, а также увеличение квоты взаимного обмена иностранными бланками разрешений.