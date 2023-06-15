|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ НОВОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА В ПАКИСТАН
13:24 15.06.2023
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович принял участие в заседании белорусско-узбекской комиссии по международным автомобильным перевозкам, которое 15 июня начало работу в Ташкенте.
Как сообщает Telegram-канал Министерства транспорта Узбекистана, стороны обсудили вопросы, связанные с формированием нового мультимодального транспортного коридора «Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан», дополнительные удобства для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок на автомобильном транспорте, а также увеличение квоты взаимного обмена иностранными бланками разрешений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте