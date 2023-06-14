|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:18 15.06.2023
«Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня 2023 года в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
Как сообщает сайт парка, в рамках дискуссионной панели «Зарубежные инвестиции в условиях санкций. Тенденции и перспективы» участники отметили высокий уровень подходов по обслуживанию инвесторов и обеспечению их сопутствующими коммунальными и сервисными услугами, а также возможность быстрого старта проектов, обеспечивающих технологический суверенитет стран-участников Евразийского экономического союза.
Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, привлечения финансирования и взаимодействия между бизнесом и государством обсудили в ходе круглого стола «Концепция технологического развития страны до 2030 года. Как вырастить инноваторов и обеспечить технологический суверенитет страны?». Участие в круглом столе приняли российские технологические компании в сферах машиностроения, автоматизации, микроэлектроники, IT и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте