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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


11:18 15.06.2023

«Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня 2023 года в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает сайт парка, в рамках дискуссионной панели «Зарубежные инвестиции в условиях санкций. Тенденции и перспективы» участники отметили высокий уровень подходов по обслуживанию инвесторов и обеспечению их сопутствующими коммунальными и сервисными услугами, а также возможность быстрого старта проектов, обеспечивающих технологический суверенитет стран-участников Евразийского экономического союза.

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, привлечения финансирования и взаимодействия между бизнесом и государством обсудили в ходе круглого стола «Концепция технологического развития страны до 2030 года. Как вырастить инноваторов и обеспечить технологический суверенитет страны?». Участие в круглом столе приняли российские технологические компании в сферах машиностроения, автоматизации, микроэлектроники, IT и др.
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