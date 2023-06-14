МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ПОДПИСАЛИ 10 ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

10:34 15.06.2023 Дни белорусского образования 15-16 июня пройдут во Вьетнаме. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования. Согласно информации, делегация Беларуси представлена руководством Министерства образования, ректорами 7 белорусских учреждений образования. В рамках открытия 15 июня Дней подписано 10 двусторонних документов о сотрудничестве. С вьетнамской стороны присутствовали представители Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, вьетнамских учреждений образования, школьники и студенты. В ходе визита белорусская делегация посетит ряд вьетнамских учреждений образования, где ознакомится с потенциалом системы подготовки и повышения квалификации кадров и наметит конкретные планы по дальнейшему сотрудничеству.