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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ПОДПИСАЛИ 10 ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
10:34 15.06.2023
Дни белорусского образования 15-16 июня пройдут во Вьетнаме. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, делегация Беларуси представлена руководством Министерства образования, ректорами 7 белорусских учреждений образования.
В рамках открытия 15 июня Дней подписано 10 двусторонних документов о сотрудничестве. С вьетнамской стороны присутствовали представители Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, вьетнамских учреждений образования, школьники и студенты.
В ходе визита белорусская делегация посетит ряд вьетнамских учреждений образования, где ознакомится с потенциалом системы подготовки и повышения квалификации кадров и наметит конкретные планы по дальнейшему сотрудничеству.
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