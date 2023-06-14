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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТРЕТИЙ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ ПО ИННОВАЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРОЙДЕТ 15-16 ИЮНЯ
09:44 15.06.2023
III Белорусско-китайский форум по инновациям и предпринимательству «Новые треки межгосударственного предпринимательства» пройдет 15-16 июня в научно-технологическом парке БНТУ «Политехник».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, цель форума – создание благоприятных условий для развития сотрудничества и межгосударственного высокотехнологичного предпринимательства между Беларусью и Китаем.
Основные тематические направления для обсуждения - лазерные, информационные и нанотехнологии, робототехника и технологии машиностроения.
Запланированы презентации инновационных проектов для совместной коммерциализации, а также программ поддержки молодежного инновационного предпринимательства.
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