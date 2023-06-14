На десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва 14 июня 2023 года одобрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и России о судоходстве по внутренним водным путям.

Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, соглашение направлено на укрепление и развитие сотрудничества Беларуси и России в сфере судоходства по внутренним водным путям.

Для обеспечения эффективного выполнения соглашения и проведения консультаций по основным вопросам предусматривается создание смешанной комиссии, которая собирается по просьбе любой из сторон. Состав комиссии определяется сторонами из представителей компетентных и уполномоченных органов, а также хозяйствующих субъектов в сфере водного транспорта.

«Ратификация соглашения будет способствовать углублению интеграции экономик обеих стран, а также созданию новых логистических схем для доставки белорусских грузов», - говорится в сообщении.