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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО УСЛУЖНО-ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КИТАЕМ СОСТОИТСЯ В КОНЦЕ ИЮЛЯ
17:07 14.06.2023
14 июня 2023 г. состоялись очередные межсессионные консультации по проекту соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, основными направлениями дискуссии стали перечни обязательств по доступу на рынок услуг и передвижению физических лиц. Стороны обменялись мнениями в отношении отдельных вопросов по тексту проекта соглашения.
Также был предварительно согласован график подготовки к проведению заключительного 7-го раунда переговоров, который состоится в конце июля в Минске.
В консультациях приняли участие эксперты Минэкономики, МВД, МИД.
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