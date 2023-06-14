ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО УСЛУЖНО-ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КИТАЕМ СОСТОИТСЯ В КОНЦЕ ИЮЛЯ


17:07 14.06.2023

14 июня 2023 г. состоялись очередные межсессионные консультации по проекту соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, основными направлениями дискуссии стали перечни обязательств по доступу на рынок услуг и передвижению физических лиц. Стороны обменялись мнениями в отношении отдельных вопросов по тексту проекта соглашения.

Также был предварительно согласован график подготовки к проведению заключительного 7-го раунда переговоров, который состоится в конце июля в Минске.

В консультациях приняли участие эксперты Минэкономики, МВД, МИД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2023
валюта курс
EUR 3.2259
USD 2.9856
RUB 3.5874
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2300 -0
USD 2.9963 +0.0107
RUB 3.5638 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2380
USD 2.9870 2.9920
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0845
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.4000 108.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте