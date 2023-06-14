14 июня 2023 г. состоялись очередные межсессионные консультации по проекту соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, основными направлениями дискуссии стали перечни обязательств по доступу на рынок услуг и передвижению физических лиц. Стороны обменялись мнениями в отношении отдельных вопросов по тексту проекта соглашения.

Также был предварительно согласован график подготовки к проведению заключительного 7-го раунда переговоров, который состоится в конце июля в Минске.

В консультациях приняли участие эксперты Минэкономики, МВД, МИД.