Делегация Витебской области во главе с заместителем председателя облисполкома Анжеликой Никитиной примет участие в мероприятиях 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая пройдет в китайской провинции Хейлунцзян.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в рамках выставки запланирована презентация продукции и проектов предприятий Витебской области по привлечению китайских инвестиций.

В ходе визита планируется обсудить направления сотрудничества Витебской области и провинции Хэйлунцзян, возможности активизации выполнения плана мероприятий по реализации соглашения по сотрудничеству на 2021-2025 годы, возобновление контактов по линии соглашений о побратимстве между городами Витебск-Харбин, Полоцк-Муданзянь, Новополоцк-Хэйхэ.

Китайской стороне внесены предложения по установлению побратимских связей Новополоцка с Дацина с учетом программы развития последнего в качестве нефтеперерабатывающего центра провинции.