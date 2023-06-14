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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ В ПРОВИНЦИИ ХЕЙЛУНЦЗЯН
14:40 14.06.2023
Делегация Витебской области во главе с заместителем председателя облисполкома Анжеликой Никитиной примет участие в мероприятиях 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая пройдет в китайской провинции Хейлунцзян.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в рамках выставки запланирована презентация продукции и проектов предприятий Витебской области по привлечению китайских инвестиций.
В ходе визита планируется обсудить направления сотрудничества Витебской области и провинции Хэйлунцзян, возможности активизации выполнения плана мероприятий по реализации соглашения по сотрудничеству на 2021-2025 годы, возобновление контактов по линии соглашений о побратимстве между городами Витебск-Харбин, Полоцк-Муданзянь, Новополоцк-Хэйхэ.
Китайской стороне внесены предложения по установлению побратимских связей Новополоцка с Дацина с учетом программы развития последнего в качестве нефтеперерабатывающего центра провинции.
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