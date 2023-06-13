Намерение увеличить объемы закупок пиломатериалов на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) подтвердила крупная китайская компания-импортер Taomu (Suzhou) Information Technology («Таому (Сучжоу) Информэйше Текнолоджи»), представители которой посетили центральный офис БУТБ в рамках визита в Республику Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по результатам 5 месяцев этого года компания уже приобрела через биржу порядка 53 тыс. куб. м пилопродукции, что почти в 2 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период. Тем не менее, по словам директора лесопромышленного департамента Taomu (Suzhou) Information Technology господина Чэня Дэгуо, это далеко не предел, и до конца года планируется закупить как минимум еще около 20 тыс. куб. м ресурса. Таким образом, Беларусь может войти в тройку основных рынков, откуда Taomu (Suzhou) Information Technology импортирует продукцию деревообработки.

«В прошлом году нашими стратегическими партнерами по поставкам пиломатериалов были Россия, Канада и Швеция, а Беларусь занимала лишь четвертое место. Однако в этом году положение дел изменилось. Из-за инфляции в еврозоне импорт оттуда стал менее выгоден, поэтому мы переключили внимание рынки с более благоприятной ценовой конъюнктурой. Одним из таких рынков сейчас является Беларусь. В связи с этим прогнозируем, что по итогам 2023 года ваша страна поднимется на третью или даже на вторую позицию в нашем топе поставщиков, уступая только России», - считает китайский бизнесмен.

В ходе переговоров также обсуждалась текущая ситуация на китайском рынке лесопродукции, актуальный уровень цен, ключевые ценообразующие факторы и перспективы для белорусских экспортеров. В частности, отмечено, что ввиду недостаточно быстрого восстановления китайской экономики после локдауна, введенного во время пандемии COVID-19, спрос на продукцию деревообрабатывающей отрасли пока еще достаточно слабый, что оказывает существенное давление на цены, способствуя их снижению.

«Ключевой рыночный индикатор для нашей компании — это степень загруженности складов в порту Тяньцзиня. Так вот, если обычно там хранится около 1,2 миллиона кубометров пиломатериалов, то сейчас — более 1,6 миллиона. То есть налицо избыток предложения», - рассказала помощник генерального директора Taomu (Suzhou) Information Technology госпожа Фэнь Ин.

Вместе с тем, по мнению китайских экспертов, цены уже практически достигли своего «дна» и во втором полугодии следует ожидать разворота тренда. Причем предположительно вырастет не только стоимость пилопродукции, но и физические объемы ее импорта в Китай, что должно положительным образом отразиться на экспортной выручке белорусских предприятий, использующих площадку БУТБ.