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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КОМПАНИЯМИ ЭСКИШЕХИРА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:46 14.06.2023
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов встретился с Почетным консулом Республики Беларусь в Эскишехире (Турецкая Республика) Гюрханом Албайраком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены перспективы сотрудничества белорусских предприятий с компаниями Эскишехира – крупного промышленного центра Турции – по таким направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, пищевая, текстильная промышленность, строительство, деревообработка и другие.
Намечены возможные варианты взаимодействия БелТПП и Почетного консула в целях продвижения белорусско-турецких бизнес-контактов.
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