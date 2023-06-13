МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КОМПАНИЯМИ ЭСКИШЕХИРА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:46 14.06.2023 Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов встретился с Почетным консулом Республики Беларусь в Эскишехире (Турецкая Республика) Гюрханом Албайраком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены перспективы сотрудничества белорусских предприятий с компаниями Эскишехира – крупного промышленного центра Турции – по таким направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, пищевая, текстильная промышленность, строительство, деревообработка и другие. Намечены возможные варианты взаимодействия БелТПП и Почетного консула в целях продвижения белорусско-турецких бизнес-контактов.