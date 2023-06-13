Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует расширить географию производителей импортозамещающей продукции, представленной на биржевой площадке, за счет пакистанских компаний, заинтересованных в создании торгового или производственного бизнеса в Республике Беларусь. В рамках этой работы при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации в центральном офисе БУТБ состоялась встреча с директором пакистанского холдинга Afil Industries («Эйфил Индастриз») господином Имраном Чавла.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Afil Industries изучает возможность реализации в Беларуси инвестиционного проекта по производству продуктов питания, а также намерена наладить регулярные оптовые поставки востребованной на белорусском рынке пакистанской продукции.

По мнению Имрана Чавла, торговая платформа БУТБ может существенно упростить деятельность его компании в Беларуси, обеспечив доступ к крупным местным потребителям.

«Помимо организации производства в Беларуси, мы хотели бы развивать здесь и торговый бизнес. Если говорить о конкретных товарах, то в первую очередь это различные виды риса, который является визитной карточкой Пакистана, а также изделия из кожи для спортивной отрасли: футбольные мячи, перчатки, ремни и так далее. Кроме того, мы готовы поставлять в вашу страну такой специфический продукт, как гималайская соль. У нашей компании большой опыт экспортной деятельности, и при выходе на новый рынок мы всегда выбираем кратчайший путь с наименьшими рисками. Надеемся, что с помощью биржи нам удастся найти покупателей и выстроить эффективную систему продаж», - отметил пакистанский бизнесмен.

Со своей стороны начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий заявил о готовности оказать поддержку пакистанской компании на всех этапах ее работы на биржевой площадке и предложил дополнительно рассмотреть вариант аккредитации в качестве брокера.

БУТБ рассчитывает привлечь на площадку импортозамещения поставщиков из Пакистана

«При необходимости мы закрепим за вами персонального менеджера, который будет консультировать вас по всем вопросам участия в биржевых торгах. По такой схеме мы успешно работаем с китайскими компаниями, сопровождая их от момента получения электронной цифровой подписи до заключения первой сделки. Затем, когда у иностранного участника накапливается определенный стаж в сфере биржевой торговли, мы предлагаем ему выйти на следующий уровень и получить статус брокера. Думаю, что для вашей компании брокерство может стать не менее перспективным направлением бизнеса, чем просто трейдинг», - считает представитель БУТБ.