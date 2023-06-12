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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗИМБАБВЕ ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛАРУСИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ


11:50 13.06.2023

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены вопросы и перспективы белорусско-зимбабвийского торгово-экономического взаимодействия, успешные примеры внедрения белорусских разработок на производствах в Зимбабве.

М. Камунгерему обозначил ключевые направления, в которых зимбабвийский бизнес видит наибольший потенциал для партнерства с Беларусью. Это сельское хозяйство и сельскохозяйственное машиностроение, туризм, создание сборочных производств, развитие инфраструктуры, в том числе строительство дорог, дамб, солнечных электростанций. По его словам, есть также предложения по сотрудничеству в области геологоразведки.

Кроме того, зимбабвийской стороной отмечена важность обмена делегациями различного уровня для установления и развития партнерства двух стран, обмена опытом и передовыми технологиями.
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