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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КАМЧАТКОЙ
09:15 13.06.2023
На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Камчатским краем России.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, Белорусской торгово-промышленной палаты, а также предприятий перерабатывающей промышленности, обсуждены вопросы наращивания сотрудничества с данным регионом России и организации проведения второго заседания рабочей группы по сотрудничеству с Камчатским краем, куда запланирован визит главы ведомства.
Министр Алексей Богданов обратил особое внимание на необходимость наращивания сотрудничества с Дальневосточными регионами Российской Федерации.
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