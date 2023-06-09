ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОЛЕЕ 580 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ


11:55 12.06.2023

Более 580 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 580 676 иностранцев: 376 194 гражданина Литвы, 38 662 негражданина и 126 399 граждан Латвии, а также 39 421 гражданин Польши», - говорится в сообщении.

В целом с 1 января «безвизом» воспользовались 195 690 жителей соседних стран ЕС: 127 931 гражданин Литвы, 38 265 граждан и 11 783 негражданина Латвии, а также 17 711 граждан Польши.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2023
валюта курс
EUR 3.1685
USD 2.9451
RUB 3.6158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9451 +0.0099
RUB 3.6158 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1760
USD 2.9400 2.9480
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0800
EUR/RUB 87.0000 115.8000
USD/RUB 81.0000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте