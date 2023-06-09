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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 580 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
11:55 12.06.2023
Более 580 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 580 676 иностранцев: 376 194 гражданина Литвы, 38 662 негражданина и 126 399 граждан Латвии, а также 39 421 гражданин Польши», - говорится в сообщении.
В целом с 1 января «безвизом» воспользовались 195 690 жителей соседних стран ЕС: 127 931 гражданин Литвы, 38 265 граждан и 11 783 негражданина Латвии, а также 17 711 граждан Польши.
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