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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЕАГ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


09:47 12.06.2023

Делегация Беларуси приняла участие в заседании Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая проходила в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в межправительственном форуме, объединяющем подразделения финансовой разведки (ПФР) стран Евразийского региона, приняли участие свыше 200 делегатов из 20 стран (страны-участницы ЕАГ и страны-наблюдатели) и 13 организаций-наблюдателей.

На Пленарной неделе утверждены отчеты о взаимной оценке Казахстана и Туркменистана на соответствие международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В число проводивших оценку антиотмывочных систем этих государств международных экспертов также входили представители Комитета государственного контроля Беларуси.

Пленарным заседанием утверждены итоги типологического проекта «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма».

Утвержден отчет о работе ЕАГ за 2022 год, а также План работы организации на вторую половину 2023 года и на 2024 год.

На заседании отмечена высокая значимость совместной работы ЕАГ с Советом руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) стран СНГ. Принято решение о предоставлении СРПФР СНГ статуса наблюдателя в Евразийской группе.

В ходе заседания обсуждены вопросы проведения III Международной олимпиады по финансовой безопасности, в которой примут участие студенты и школьники стран СНГ.

Кроме того, в рамках Пленарной сессии ЕАГ состоялся II Форум парламентских комитетов стран ЕАГ, в котором в онлайн-формате приняли участие представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В своих выступлениях белорусские парламентарии подчеркнули важность совершенствования правовых форм в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ с целью недопущения злоумышленного использования пробелов законодательства в странах и на Евразийском пространстве в целом.

Очередное 39-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2023 г. в Китайской Народной Республике.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма создана в 2004 году. В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
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