|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:12 09.06.2023
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта Краснодарского края Российской Федерации намерены консолидировать усилия по развитию биржевой торговли с целью увеличения товарооборота и активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, заключенном между БУТБ и ЦПЭ Краснодарского края.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны планируют достигать поставленной цели путем привлечения на биржевую площадку экспортно ориентированных предприятий региона, в том числе в рамках проведения совместных информационно-практических мероприятий, ориентированных на малый и средний бизнес.
Первый шаг в данном направлении уже сделан: 9 июня 2023 г. центральный офис биржи посетила делегация кубанских деловых кругов, заинтересованных в работе на белорусском рынке. Основной темой переговоров стало использование биржевого механизма для реализации продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края в Республике Беларусь.
«По сравнению с январем-маем прошлого года сумма биржевых сделок, совершенных краснодарскими компаниями, выросла почти в два раза. Более того, сама структура биржевого товарооборота стала более диверсифицированной. Если в 2022 году это были только закупки белорусских кормовых добавок, то сейчас в Краснодарский край поставляются отечественные молокопродукты, продукция деревообрабатывающей отрасли и стройматериалы. Что немаловажно есть и импортные сделки. В частности, в апреле этого года на биржевых торгах были реализованы пробные партии кубанской пшеницы и семян подсолнечника. В дальнейшем планируется уделять больше внимания сегменту АПК и привлекать на биржу сельхозпредприятия из Краснодарского края — в первую очередь производителей зерновых, шрота и маслосемян. В этом вопросе мы рассчитываем на содействие со стороны регионального центра поддержки экспорта и сегодняшнюю встречу с кубанской бизнес-делегацией можно считать первым практическим результатом подписанного накануне соглашения о сотрудничестве», - прокомментировали в пресс-службе биржи.
В настоящее время на БУТБ аккредитованы 3 257 резидентов Российской Федерации, включая 45 из Краснодарского края. Предполагается, что следующим этапом сотрудничества биржи с региональным центром поддержки экспорта станет его аккредитация в качестве биржевого брокера. Предварительная договоренность на этот счет с руководством ЦПЭ уже достигнута.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
Курсы в банках
на 09.06.2023
Конвертация в банках
на 09.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте