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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


17:12 09.06.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта Краснодарского края Российской Федерации намерены консолидировать усилия по развитию биржевой торговли с целью увеличения товарооборота и активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, заключенном между БУТБ и ЦПЭ Краснодарского края.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны планируют достигать поставленной цели путем привлечения на биржевую площадку экспортно ориентированных предприятий региона, в том числе в рамках проведения совместных информационно-практических мероприятий, ориентированных на малый и средний бизнес.

Первый шаг в данном направлении уже сделан: 9 июня 2023 г. центральный офис биржи посетила делегация кубанских деловых кругов, заинтересованных в работе на белорусском рынке. Основной темой переговоров стало использование биржевого механизма для реализации продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края в Республике Беларусь.

«По сравнению с январем-маем прошлого года сумма биржевых сделок, совершенных краснодарскими компаниями, выросла почти в два раза. Более того, сама структура биржевого товарооборота стала более диверсифицированной. Если в 2022 году это были только закупки белорусских кормовых добавок, то сейчас в Краснодарский край поставляются отечественные молокопродукты, продукция деревообрабатывающей отрасли и стройматериалы. Что немаловажно есть и импортные сделки. В частности, в апреле этого года на биржевых торгах были реализованы пробные партии кубанской пшеницы и семян подсолнечника. В дальнейшем планируется уделять больше внимания сегменту АПК и привлекать на биржу сельхозпредприятия из Краснодарского края — в первую очередь производителей зерновых, шрота и маслосемян. В этом вопросе мы рассчитываем на содействие со стороны регионального центра поддержки экспорта и сегодняшнюю встречу с кубанской бизнес-делегацией можно считать первым практическим результатом подписанного накануне соглашения о сотрудничестве», - прокомментировали в пресс-службе биржи.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 3 257 резидентов Российской Федерации, включая 45 из Краснодарского края. Предполагается, что следующим этапом сотрудничества биржи с региональным центром поддержки экспорта станет его аккредитация в качестве биржевого брокера. Предварительная договоренность на этот счет с руководством ЦПЭ уже достигнута.
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