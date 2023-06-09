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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ ГОНКОНГА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
14:49 09.06.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич посетил специальный административный район Гонконг.
Гонконг является торгово-логистическим хабом как для торговли с КНР, так и с другими азиатскими странами. Экономическая модель Гонконга основывается на мудром принципе "одно государство - две системы" и доказала свою эффективность. В то же время регион имеет свои особенности в части ведения бизнеса и требует понимания специфики работы в нем.
Для создания условий для оказания содействия белорусским компаниям в расширении сотрудничества с Гонконгом, в том числе посредством участия в выставочных мероприятиях, и облегчения доступа на его рынок в рамках визита Национальным центром маркетинга налажено взаимодействие с China Hong Kong International Business Association.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, с Hong Kong Trade Development Council подписан меморандум о взаимопонимании.
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