Предприятия АПК из Волгоградской области готовы работать в Беларуси через биржу. Это было отмечено в ходе переговоров с делегацией сельхозпроизводителей Волгоградской области Российской Федерации, состоявшихся в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, о готовности поставлять в Беларусь пшенную крупу, растительные масла и гранулированный комбикорм заявил генеральный директор ООО «Фроловский элеватор» Анатолий Быков. По словам бизнесмена, высокая концентрация спроса, которую обеспечивает БУТБ, позволит полноценно раскрыть экспортные возможности его предприятия. При этом в качестве рынка сбыта рассматривается не только Республика Беларусь, но и Китай, где БУТБ уже аккредитовала более 120 потенциальных покупателей.

«Наше предприятие выпускает 27 тысяч тонн крупы, 23 тысячи тонн кормов и свыше тысячи тонн растительных масел. Всю эту продукцию мы готовы продавать через биржевую площадку. Причем нам интересен как белорусский рынок, так и китайский, поэтому будем рады, если благодаря бирже получим дополнительный канал сбыта», - подчеркнул руководитель ООО «Фроловский элеватор».

В этой связи начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил, что на сегодня биржевым механизмом регулярно пользуются крупнейшие потребители сельхозпродукции из всех регионом Республики Беларусь, постоянно наращивая объемы закупок.

«Например, если взять злаковые культуры, то по итогам пяти месяцев объем их реализации через биржу достиг 91 тысячи тонн, или на 21% больше, чем за январь-май 2022 года. По растительным маслам и семенам масличных динамика тоже положительная: продажи на внутреннем рынке увеличились в 2,5 раза, до 34 тысяч тонн. Иными словами, проблем со сбытом продукции агропромышленного комплекса Волгоградской области однозначно не будет. Спрос со стороны белорусских предприятий стабильно высокий», — заверил представитель БУТБ.

По итогам встречи заинтересованность в аккредитации на БУТБ и выставлении своей продукции на торги также подтвердили волгоградские производители шротов масличных культур, премиксов, белково-минеральных добавок и средств защиты растений. В настоящее время на белорусской биржевой площадке работают 33 компании из Волгоградской области. Треть из них пришла на БУТБ в 2023 г.