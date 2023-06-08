ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ АПК ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ БИРЖУ


13:08 08.06.2023

Предприятия АПК из Волгоградской области готовы работать в Беларуси через биржу. Это было отмечено в ходе переговоров с делегацией сельхозпроизводителей Волгоградской области Российской Федерации, состоявшихся в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, о готовности поставлять в Беларусь пшенную крупу, растительные масла и гранулированный комбикорм заявил генеральный директор ООО «Фроловский элеватор» Анатолий Быков. По словам бизнесмена, высокая концентрация спроса, которую обеспечивает БУТБ, позволит полноценно раскрыть экспортные возможности его предприятия. При этом в качестве рынка сбыта рассматривается не только Республика Беларусь, но и Китай, где БУТБ уже аккредитовала более 120 потенциальных покупателей.

«Наше предприятие выпускает 27 тысяч тонн крупы, 23 тысячи тонн кормов и свыше тысячи тонн растительных масел. Всю эту продукцию мы готовы продавать через биржевую площадку. Причем нам интересен как белорусский рынок, так и китайский, поэтому будем рады, если благодаря бирже получим дополнительный канал сбыта», - подчеркнул руководитель ООО «Фроловский элеватор».

В этой связи начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил, что на сегодня биржевым механизмом регулярно пользуются крупнейшие потребители сельхозпродукции из всех регионом Республики Беларусь, постоянно наращивая объемы закупок.

«Например, если взять злаковые культуры, то по итогам пяти месяцев объем их реализации через биржу достиг 91 тысячи тонн, или на 21% больше, чем за январь-май 2022 года. По растительным маслам и семенам масличных динамика тоже положительная: продажи на внутреннем рынке увеличились в 2,5 раза, до 34 тысяч тонн. Иными словами, проблем со сбытом продукции агропромышленного комплекса Волгоградской области однозначно не будет. Спрос со стороны белорусских предприятий стабильно высокий», — заверил представитель БУТБ.

По итогам встречи заинтересованность в аккредитации на БУТБ и выставлении своей продукции на торги также подтвердили волгоградские производители шротов масличных культур, премиксов, белково-минеральных добавок и средств защиты растений. В настоящее время на белорусской биржевой площадке работают 33 компании из Волгоградской области. Треть из них пришла на БУТБ в 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
валюта курс
EUR 3.1303
USD 2.9262
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9352 +0.009
RUB 3.6294 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1630 3.1650
USD 2.9310 2.9370
RUB 2.7000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0770
EUR/RUB 86.3000 114.7000
USD/RUB 80.3000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте