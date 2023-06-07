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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРОМ БЕЛАРУСИ ГОТОВ УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС ЗИМБАБВЕ В ТЕХНИКЕ ПО ВСЕЙ НОМЕНКЛАТУРЕ
11:35 08.06.2023
Беларусь готова удовлетворить спрос Зимбабве в технике по всей номенклатуре. Об этом заявил 7 июня 2023 года министр промышленности Беларуси Александр Рогожник во время встречи с официальной делегацией Зимбабве во главе с министром местного самоуправления и общественных работ Джулаем Мойо.
Александр Рогожник отметил, что предприятия Минпрома могут предложить широкий спектр самой разнообразной продукции: это не только различные виды автомобильной и сельскохозяйственной техники, но и мобильные передвижные медицинские комплексы, дизельгенераторные станции и др.
Джулай Мойо высказал заинтересованность в закупках белорусской сельскохозяйственной техники, пожарных машин, передвижных медицинских комплексов и других видов техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны также обсудили возможность организации на территории Зимбабве сборочных производств белорусской техники.
Во время пребывания в Беларуси официальная делегация Зимбабве посетит ряд предприятий системы Минпрома, ознакомится с производством белорусской техники и проведет переговоры по вопросам реализации совместных проектов.
Александр Рогожник анонсировал визит представителей Министерства промышленности в Зимбабве, во время которого планируется обсудить дальнейшие совместные шаги по расширению взаимодействия в промышленной сфере.
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