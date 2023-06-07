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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БАШКОРТОСТАН БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
09:13 08.06.2023
Беларусь и Башкортостан будут сотрудничать в сфере лесного и охотничьего хозяйства. Соответствующее соглашение было достигнуто 7 июля 2023 года по итогам встречи первого замминистра лесного хозяйства Беларуси Александра Драгуна и заместителя министра лесного хозяйства Башкортостана Ильгиза Фаткуллина.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, во время встречи стороны обменялись опытом в сфере ведения лесного и охотничьего хозяйства.
Кроме того, гости из Башкортостана ознакомились с экспортным потенциалом образовательных услуг Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства и работой фирменных торговых площадок под брендом «Лесной домик» на примере павильона Минского ГПЛХО.
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