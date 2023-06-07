Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7 июня 2023 г. встретился с министром торговли, промышленности и инвестиций Республики Кения Мозесом Куриа и министром сельского хозяйства и развития животноводства Франклином Митика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, ключевыми на переговорах стали вопросы сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной кооперации, поставок белорусской техники. В данном контексте также обсуждены возможности использования передового белорусского опыта и технологий при создании предприятий пищевой промышленности на территории Кении.

На рассмотрении сторон в настоящее время находится пакет двусторонних договоров, в их числе – базовые экономические соглашения. В этой связи отдельное внимание было уделено вопросам ускорения работы по их заключению.

Рассмотрены перспективы обмена визитами на различных уровнях и подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении работы по выводу отношений двух стран на уровень стратегического партнерства.

Кенийская делегация посещает Беларусь в развитие договоренностей, достигнутых в рамках официального визита министра С. Алейника в Найроби в апреле 2023 г.

Основными элементами программы пребывания в Беларуси руководителей ключевых кенийских министерств станут деловые встречи в рамках Белорусской агропромышленной недели и выставки «БЕЛАГРО-2023», субстантивные переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посещение ведущих предприятий АПК и промышленности Беларуси.

Запланировано знакомство с ПВТ, изучение белорусского опыта и возможностей кооперации двух стран в сфере цифровизации и применения новых технологий в экономике. Кения на протяжении нескольких лет проводит работу по созданию собственного парка высоких технологий под названием «Кремниевая саванна».