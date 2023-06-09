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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ УВЕЛИЧАТ КВОТЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 2023 И 2024 ГОДЫ
13:57 07.06.2023
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина возглавил белорусскую делегацию на третьем заседании белорусско-китайской совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, с учетом возросшего экономического сотрудничества стороны договорились увеличить взаимные квоты разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов на 2023 и 2024 годы с 1 тыс. до 4 тыс. разрешений.
Для белорусских перевозчиков ожидается поступление дополнительного контингента китайских разрешений в количестве 3 тыс.
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