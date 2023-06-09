МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ УВЕЛИЧАТ КВОТЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 2023 И 2024 ГОДЫ

13:57 07.06.2023 Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина возглавил белорусскую делегацию на третьем заседании белорусско-китайской совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, с учетом возросшего экономического сотрудничества стороны договорились увеличить взаимные квоты разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов на 2023 и 2024 годы с 1 тыс. до 4 тыс. разрешений. Для белорусских перевозчиков ожидается поступление дополнительного контингента китайских разрешений в количестве 3 тыс.