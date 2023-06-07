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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕТПРЕПАРАТЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВЛЯТЬ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
13:14 07.06.2023
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло обсудил с делегацией Свердловской области увеличение взаимного товарооборота продовольственных товаров и с/х сырья, а также расширение номенклатуры поставок продукции.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече также рассматривалась возможность поставок в Свердловскую область ветеринарных препаратов белорусский производителей и с/х растений белорусской селекции.
Достигнута договоренность продолжить сотрудничество по обмену опытом в области овощеводства защищенного грунта.
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